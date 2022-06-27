После скандала с Авериными на Олимпиаде прошёл год. Золото России не вернут уже никогда

Год назад в Токио проходила Олимпиада-2020, перенесённая из-за коронавируса. Российские спортсмены выступали там под нейтральным флагом и проявили себя вполне достойно – завоевали 20 золотых наград.

Могло быть и больше. Особенно за счёт художественной гимнастики, где Россия до этого всегда выигрывала. Но в Токио разразился грандиозный скандал. Сёстры Аверины неожиданно проиграли, а победу праздновала израильская гимнастка Линой Ашрам. Многие сочли этот результат несправедливым, борьба за золото продолжилась и после Олимпиады – в кабинетах и апелляционных комитетах. Однозначной оценки тот финал так и не получил. Но спустя год можно сказать одно – золото России никто никогда не отдаст.

«Сегодня было несправедливое судейство»

7 августа, кажется, навсегда вошло в историю художественной гимнастики. Фаворитами многоборья, особенно после квалификации, считались сёстры Аверины. Однако в финале всё пошло не по плану. Уже после обруча Линой Ашрам опережала Дину на 0,250 балла, а Арину аж на 0,7 балла.

Дина Аверина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Дальше всё продолжалось в том же духе: Аверины и Ашрам выступали без видимых ошибок, но Дину и Арину оценивали хуже Линой. Российская сторона была недовольна судейством и подавала многочисленные протесты. Какие-то вообще не удовлетворяли, а после каких-то несущественно добавляли баллы.

Всё решили упражнения с лентой: у Арины завязался узел, и ей пришлось менять предмет, Линой совершила потерю, а Дина выступила, казалось, идеально, но свою оценку ждала более пяти минут. Когда результат появился на табло, Дина заплакала, ведь она проиграла потерявшей предмет Линой издевательские 0,150 балла.

Российская сторона подала протест, но он был отклонён.

«Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место. Мне обидно за несправедливость, я за честный спорт. Я знала все оценки, какой отрыв, но не настраивала себя подсчитывать оценки, не могла понять судейство», – объясняла страшно разочарованная Дина после финала.

«Надо убирать художественную гимнастику с Олимпиады»

Эта ситуация повлекла за собой грандиозный скандал. Сперва по судьям Олимпиады довольно жёстко прошлась глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова.

«Технический комитет должен был сказать своё резкое слово. Если бы у Ашрам не было бы потери – можно было бы что-то вякать, но эта потеря с лентой сняла все вопросы о чистоте судейства. В художественной гимнастике должны превалировать красота, искусство, но всё превратилось в кошмар и полное отсутствие художественной гимнастики. Убирать надо художественную гимнастику из Олимпийских игр с таким судейством. Или очень сильно наказывать судей по линии Олимпийского комитета».

Арина Аверина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

В стороне не остался и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков. В этот же день организация направила запрос в Международную федерацию гимнастики (FIG) с просьбой разъяснить ситуацию. Вскоре в ОКР заявили, что в FIG затягивают с ответом на обращение.

Пока официальные организации пытались разобраться между собой, «виновница» случившегося Линой Ашрам подлила масло в огонь разгорающегося скандала и высказала мнение, что судейство на Олимпиаде было честным.

«Не обращаю внимания на то, что говорят другие. Я добилась своего, и это золото принадлежит мне с Айелет и всей нашей команде. Пусть говорят, что хотят. Я довольна тем, чего мы достигли. Это судейство, это Олимпиада. То есть самое справедливое судейство, которое может быть».

Второе золото для Дины?

Лишь через две недели после финала FIG выступила с заявлением о судействе на Олимпиаде в Токио. В федерации посчитали, что оно было непредвзятым, поэтому результаты турнира официально утверждены.

«Мы подтверждаем, что распределение мест и результаты Олимпийских игр в Токио в художественной гимнастике в индивидуальных и командных выступлениях являются честными и непредвзятыми. Мы задаём высокий критерий отбора для высококвалифицированных и наиболее беспристрастных судей. Мы довольны их работой на Олимпиаде», – говорилось в сообщении.

Дина Аверина Фото: РИА Новости

Винер-Усманова в ответ лишь сказала, что другого решения она не ожидала и Россия подаст новый протест в FIG: «Мы не глупые, чтобы на пустом месте собирать скандал. Точно знаем, что мы правы».

Позднее же стало ясно, что это был не столько протест, сколько очередная просьба объяснить работу судей в финале Олимпиады. Увы, как и на все предыдущие обращения, желанного ответа получено не было. Кроме того, предоставлять судейские протоколы FIG также отказалась, хотя на этом Россия настаивала с момента завершения финала в многоборье.

Российские болельщики настаивали на том, чтобы Дине была вручена вторая золотая медаль, как это было сделано в Солт-Лейк-Сити с канадскими фигуристами Джеми Сале и Давидом Пеллетье. Однако во Всероссийской федерации художественной гимнастики хотели добиться справедливости. Даже сама Дина призналась, что золото ей не нужно, она хочет только правды.

«Что за ставленник у вас такой?»

Конечно, на этом история не закончилась. Во-первых, все ждали реванша на чемпионате мира — 2021, которого так и не случилось. А во-вторых, в России всё-таки нашли виновного в поражении Авериных. Им оказалась россиянка Наталья Кузьмина, которая с 2013 года занимает пост главы технического комитета FIG. Именно она отвечала за работу судей на Олимпиаде в Токио.

«Под руководством нашего ставленника мы проигрываем, не имея на это никаких оснований, – в сентябре на встрече с президентом России заявила Ирина Винер-Усманова. – Когда выдвигаем наших людей на руководящие должности, мы должны быть уверены, что они будут бороться за Россию, а не показывать всему миру, что им Россия безразлична».

«Возникает вопрос, что за ставленник у вас, если под его руководством сталкиваетесь с каким-то судейством, которое нельзя назвать отвечающим требованиям олимпийского движения», – ответил ей Путин.

Сразу после этого Винер развернула активную борьбу против Кузьминой. Та хотела переизбираться в FIG, но в России отозвали её кандидатуру.

«Я никогда и никому не прощу слёзы моих детей. Человек, который это всё сделал, к сожалению, из России. Но впереди были выборы, и ей надо было показать всему миру, что она не россиянка и вообще не имеет отношения к России. Ну вот теперь она действительно отношения не имеет ни к России, ни к выборам, сняли её с выборов», – объяснила своё решение Винер-Усманова.

FIG волевым решением вернула Кузьмину в списки избираемых, однако россиянке это не помогло – главой технического комитета она не стала. Зато теперь Наталья – почётный вице-президент FIG.

Арина Аверина Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

После выборов FIG также окончательно закрыла вопрос о судействе, хотя в России споры не утихают до сих пор. Но это лишь бессмысленные стенания, сейчас уже ясно, что никакого золота или хотя бы объяснений ждать не стоит. Да и в свете нынешних событий надеяться точно не на что. Увы, итоги Олимпиады неизменны: Линой Ашрам — с золотом, а Дина Аверина – с досадным серебром.