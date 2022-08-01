Дина Аверина села на шпагат на перилах моста. Фото

Многократная чемпионка мира и Европы по художественной гимнастике Дина Аверина опубликовала новую фотографию в своём телеграм-канале. Спортсменка показала, как села на шпагат на перилах моста.

Посмотреть фотографию можно в телеграм-канале сестёр Дины и Арины Авериных.

Напомним, на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония), которые проходили в июле-августе 2021 года, сёстры Аверины не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой, пропустив на третье место представительницу Беларуси Алину Горносько. В командном многоборье сборная России завоевала серебро, уступив национальной команде Болгарии.

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