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Карпов: я не уверен, что Непомнящий и Дин Лижэнь будут играть. Карлсен хочет больше денег

Карпов: я не уверен, что Непомнящий и Дин Лижэнь будут играть. Карлсен хочет больше денег
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12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов высказал мнение, что матч на первенство мира с участием победителя Турнира претендентов россиянина Яна Непомнящего и китайского гроссмейстера Дин Лижэня, занявшего второе место, может не состояться. По словам Карпова, действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, который объявил об отказе от защиты титула, просто хочет больше денег.

«Я не уверен, что Ян и Дин будут играть. Мне кажется, Карлсен вспомнил историю Фишера и играет на нервах у мира. Думаю, он хочет больше денег. Илюмжинов (бывший президент ФИДЕ. — Прим. «Чемпионата») же очень низко опустил призовые планки, при том что доллар ослаб», — приводит слова Карпова ТАСС.

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Ян Непомнящий досрочно выиграл Турнир претендентов — 2022:

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