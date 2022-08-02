Тайгер Вудс отказался от участия в соревнованиях с призовым фондом $ 700-800 млн

Американский гольфист Тайгер Вудс отказался от участия в серии LIV Golf, призовой фонд которой составляет $ 700-800 млн. Причиной отказа является тот факт, что серия спонсируется государственным инвестиционным фондом Саудовской Аравии, который возглавляет наследный принц этой страны Мухаммед бин Салман.



«Я думаю, что те, кто согласился участвовать в этом турнире, отвернулись от нас. Некоторые из них могут больше не получить шанса сыграть в крупных турнирах.



Что делают эти игроки, если им гарантированы деньги? Каков стимул зарабатывать деньги в грязи? Им просто платят деньги вперёд, и они участвуют в нескольких турнирах», — сказал Вудс в интервью CNN.



Напомним, ранее своё участие в LIV Golf подтвердили Брайсон Дешамбо, Фил Микельсон, Дастин Джонсон, Серхио Гарсия, Мартин Каймер и другие.