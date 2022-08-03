Максимов — о допинге Киселёва: раз внезапно проверили конкретного игрока, кто-то его сдал

Главный тренер «Чеховских медведей» Владимир Максимов высказал мнение о неслучайности нахождения кокаина в допинг-пробе гандболиста сборной России и московского ЦСКА Дмитрия Киселёва.

Положительная допинг-проба была взята у 27-летнего спортсмена после ответного полуфинального матча Суперлиги с «Пермскими медведями», который состоялся 14 мая. В результате Киселёв был дисквалифицирован на три месяца с 8 июня 2022 года. Гандболист не может принимать участие в соревнованиях под эгидой ФГР и международных турнирах, также он отстранён от тренировок в составе ЦСКА.

«Если забор пробы делали после матча с «Пермскими медведями», то он под воздействием вещества, видимо, играл затем и против «Чеховских медведей». Я видел, что у него было довольно тяжёлое физическое состояние, но он сыграл очень хорошо, провёл блестящий матч.

Непонятно, почему решили взять пробу после этого матча чемпионата России и именно у Киселёва. В гандболе обычно редки случаи применения допинга, гандбол раньше не был замешан в употреблении препаратов, которые стимулируют, улучшают физическую форму спортсмена.

В чемпионате России по гандболу раньше периодически были проверки на допинг. Затем практически перестали. Вот у нашей команды в полуфинале не брали пробы, например.

И вопрос — почему именно Киселёва вызвали на допинг-пробу? Если бы вызвали всю команду или несколько игроков, то понятно. А раз внезапно проверили конкретного игрока, значит, кто-то знал и сдал игрока. Это какая-то подстава», — приводит слова Максимова «Матч ТВ».