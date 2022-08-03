Ласицкене прокомментировала победу на чемпионате России, она взяла высоту 2,00 метра

Олимпийская чемпионка, российская легкоатлетка Мария Ласицкене прокомментировала собственное выступление на чемпионате России. Она одержала победу в прыжках в высоту, её результат составил 2,00 метра.
«С одной стороны, я понимаю, что это два метра, что всё круто, что я молодец. Это было важно для меня психологически и физически. С другой стороны, понимаю, что можно и нужно больше. Я благодарна сегодняшнему дню за то, что произошло. Я старалась, боролась до конца, и это уже хорошо.
Высоту 1,88 пропускала, потому что это установка Геннадия Гариковича — он меня в последнее время так настраивает. Мы пропускаем определённые высоты, чтобы я была посвежее. Девочек много, было понятно, что у них будут третьи попытки, а для меня это возможность отдохнуть. Но на 1,91 я пересидела, по-моему. Так что нужно это дорабатывать, не расслабляться. Бывают паузы такие долгие, что забываешь, что надо делать», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.
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