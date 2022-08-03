«Это личная переписка. Не сегодня». Ласицкене — на вопрос об украинке Могучих

Олимпийская чемпионка российская легкоатлетка Мария Ласицкене отказалась отвечать на вопрос об общении с украинкой Ярославой Могучих. Ранее Могучих заявила, что в настоящее время у неё не может быть разговора с Ласицкене, учитывая политическую ситуацию.



«Это личная переписка. Не сегодня», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.



Ранее Могучих сообщила, что Ласицкене написала ей после чемпионата мира, который проходил в Юджине, США. До этого украинская легкоатлетка призналась, что её расстраивает позиция российских спортсменов, которые молчат и не высказываются по поводу российской военной спецоперации. В то же время Могучих говорила, что не хочет общаться с россиянами.

Новость по теме «Какой может быть разговор?» Украинка Ярослава Могучих рассказала о сообщении от Ласицкене