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«Это личная переписка. Не сегодня». Ласицкене — на вопрос об украинке Могучих

«Это личная переписка. Не сегодня». Ласицкене — на вопрос об украинке Могучих
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Олимпийская чемпионка российская легкоатлетка Мария Ласицкене отказалась отвечать на вопрос об общении с украинкой Ярославой Могучих. Ранее Могучих заявила, что в настоящее время у неё не может быть разговора с Ласицкене, учитывая политическую ситуацию.

«Это личная переписка. Не сегодня», — передаёт слова Ласицкене корреспондент «Чемпионата» Ангелина Николаева.

Ранее Могучих сообщила, что Ласицкене написала ей после чемпионата мира, который проходил в Юджине, США. До этого украинская легкоатлетка призналась, что её расстраивает позиция российских спортсменов, которые молчат и не высказываются по поводу российской военной спецоперации. В то же время Могучих говорила, что не хочет общаться с россиянами.

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