Александр Меньков стал чемпионом России в прыжках в длину
Поделиться
Легкоатлет Александр Меньков, представляющий Красноярский край, одержал победу в прыжках в длину на чемпионате России по лёгкой атлетике, который проходит в Чебоксарах. Его результат в заключительной попытке составил 7,77 метра.
Второе место занял Данил Чечела. В пятой попытке ему покорилась длина 7,77 метра. Третьим соревнования завершил Артём Примак, чей результат – 7,74 метра.
Ранее российских легкоатлетов отстранили от международных соревнований. В связи с этим в настоящее время они участвуют исключительно во внутренних турнирах.
Лёгкая атлетика. Чемпионат России. Прыжки в длину. Мужчины
1. Александр Меньков – 7,77 м
2. Данил Чечела – 7,77 м
3. Артём Примак – 7,74 м
Новость по темеМария Ласицкене взяла высоту два метра и заплакала. Видео
Комментарии
- 4 августа 2022
-
01:37
-
01:34
-
01:23
-
01:18
-
00:51
-
00:09
- 3 августа 2022
-
23:17
-
23:10
-
23:01
-
22:47
-
22:38
-
21:28
-
21:10
-
20:26
-
14:43
-
13:48
-
13:42
-
12:28
-
12:17
-
11:04
-
10:31
-
07:40
-
00:27
- 2 августа 2022
-
23:05
-
22:18
-
22:01
-
21:51
-
21:38
-
21:12
-
20:51
-
20:32
-
20:10
-
20:00
-
19:45
-
19:43
Партнерский контент