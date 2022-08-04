Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Норвежцы Хоэль и Шлинн выиграли дабл-полинг на домашнем фестивале Blink-2022

Норвежцы Хоэль и Шлинн выиграли дабл-полинг на домашнем фестивале Blink-2022
Комментарии

В норвежском Саннесе с 3 по 6 августа проходит лыжероллерный фестиваль Blink-2022 с участием спортсменов из 21 страны.

3 августа состоялся забег в гору дабл-полингом Lysebotn Opp. В гонке мужчин победителем стал норвежец Йохан Хоэль с результатом 32 минуты и 13 секунд. Он минимально опередил соотечественника Германа Пауса (0,01), третьим финишировал британец Эндрю Масгрэйв (отставание – 0,20).

В забеге женщин победу одержала норвежка Астрид Ойле Шлинн. Её результат – 37 минут и 19 секунд. Замкнули тройку лучших другие лыжницы из Норвегии – Эмилие Флетен (отставание – 2,39) и Аниккен Ерде Алнес (3,29).

Blink-2022. Lysebotn Opp. Дабл-полинг. Мужчины

1. Йохан Хоэль (Норвегия) – 32,13
2. Герман Паус (Норвегия) – 32,14
3. Эндрю Масгрэйв (Великобритания) – 32,33
4. Йоханнес Эклоф (Норвегия) – 32,48
5. Амунд Риеге (Норвегия) – 33,10

Blink-2022. Lysebotn Opp. Дабл-полинг. Женщины

1. Астрид Ойре Шлинн (Норвегия) – 37,19
2. Эмилие Флетен (Норвегия) – 39,58
3. Аниккен Ерде Алнес (Норвегия) – 40,48
4. Хедда Бангман (Швеция) – 41,36
5. Кати Ролвас (Финляндия) – 41,49

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022