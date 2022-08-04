В европейском союзе дзюдо опровергли слова Вадима Гутцайта об отстранении россиян

Главный медиа-советник Европейского союза дзюдо (EJU) Вольфганг Эйхлер опроверг информацию о том, что российским дзюдоистам запретили выступать даже в нейтральном статусе.



«Такого решения Европейского союза дзюдо нет. После последнего заседания исполнительного комитета в Австрии месяц назад была опубликована следующая цитата президента Европейского союза дзюдо Ласло Тота о текущем статусе: «Мы договорились с Федерацией дзюдо России, что на предстоящих соревнованиях Европейского союза дзюдо не будет участия России и Беларуси как среди высшего, так и среди молодежного и юниорского уровня» С тех пор не было никаких дальнейших сообщений или решений», — сказал Эйхлер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.



Напомним, ранее министр молодёжи и спорта Украины Вадим Гутцайт сообщил, что EJU удовлетворил просьбу Украины и запретил российским спортсменам выступать в нейтральном статусе.