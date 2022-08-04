Сергей Шубенков: Олимпиады и чемпионаты мира превращаются в некий частный междусобойчик

Чемпион мира 2015 года и трёхкратный призёр первенства планеты в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков рассказал о своём отношении к Олимпийским играм.
В 2012 году Шубенков провалил полуфинал, в 2016-м – не выступал из-за отстранения российских легкоатлетов, а в Токио-2020 травмировался перед самым стартом.
«Что касается Игр в Лондоне, ну да, в какой-то степени 12-й результат в полуфинале был разочарованием, наверное, даже сильным, но сейчас для меня Олимпийские игры уже не имеют ореола святости. Ощущения их исключительности уже нет. Просто большой крупный старт, крутые соревнования, в которых хотелось бы поучаствовать и победить, но если не суждено, тоже ничего страшного.
Говорите, защищаю собственную психику? Может быть, так и есть и это действительно своего рода защитная реакция, но мне кажется, что дело не в психике. Просто сейчас так получается, что Олимпийские игры, как и чемпионаты мира, превращаются в некий частный междусобойчик, где люди, состоящие в руководстве, сначала принимают решения по собственному усмотрению, а потом доказывают в судах, что имеют на это право.
С юридической точки зрения мне очень интересно наблюдать, как спортивные организации, будь то МОК или World Athletics, по сути, принимают те решения, которые хотят. Располагают безграничными полномочиями, которые сами себе и прописывают. Могут вычеркнуть какой-то пункт, а принять совершенно противоположный. Это мне кажется определённой дикостью», — приводит слова Шубенкова RT.
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