«Зря тренируюсь, что ли?» Почему Шубенков – самый крутой российский атлет прямо сейчас

На чемпионате России в Чебоксарах собрались все звёзды российской лёгкой атлетики. Среди них и один из самых титулованных атлетов страны Сергей Шубенков, который в первый день соревнований вполне ожидаемо и легко выиграл золото в беге на дистанции 110 м с барьерами.

Но важно и другое: Сергей – один из немногих российских атлетов, сохраняющих позитивный настрой даже в такой сложной ситуации, в которой сейчас оказался наш спорт. Шубенков шутил до и после старта, проводил эксперименты с причёской и вообще всячески привлекал болельщиков.

Вкупе с результатами это делает его самым крутым нашим атлетом прямо сейчас. Чем больше таких открытых и профессиональных людей будет в нашем спорте, тем легче будет привлекать к нему зрителей.

«Со спортивной экипировкой стало сложнее»

После первого квалификационного забега Шубенков сразу собрал вокруг себя толпу болельщиков, желающих сфотографироваться со спортсменом. И казалось, что Сергей перекинулся парой фраз почти с каждым, кто с ним фотографировался. Шутить он тоже успевал: «Что? Мне послышалось, что просишь шиповки. Шиповок нынче дефицит», – улыбаясь, сказал Шубенков, когда один их юных зрителей попросил сделать фото с ним.

Кстати, позже Сергей заметил, что «в каждой шутке есть только доля шутки», и добавил, что «сейчас с экипировкой стало сложнее, чем было раньше».

«Ну её, вашу Москву, в Чебоксарах хорошо»

После финального забега Шубенков продолжал поднимать настроение уже журналистам в микст-зоне и делился эмоциями от выступления в Чувашии:

«Считаю, что сегодня на четыре с минусом побегал, можно было и получше. К трём кругам я что-то не привык. Что касается Чебоксар, тренер — свидетель — на разминочном стадионе, где я бегаю, барьеры есть, колодки есть, дорожек шесть штук. Это не ваша Москва, где разминаешься на поле, барьеров нет, потому что их всего 80, по 10 на дорожку, если сломается, взять запасной неоткуда. Ну её, вашу Москву, в Чебоксарах хорошо. Потрясающая атмосфера, потрясающие зрители, любят легкую атлетику в Чебоксарах. Ещё раз с удовольствием сюда вернусь, чтобы пробежаться побыстрей», – рассказал Сергей.

Сергей Шубенков Фото: РИА Новости

«Зря тренируюсь, что ли?»

Спортсмен признался, что надеется улучшить результат уже на следующем старте:

«Понятно, что сезон немножко проходной, такой наш междусобойчик, но красивые секунды показать хочется, 13,20 разменять бы. Зря тренируюсь, что ли? Ещё один шанс будет. А пока у тебя есть ещё одна попытка – ты не проиграл».

Кстати, Сергей удивил всех и новой причёской – он вышел на старт с аккуратно заплетённой косичкой-дракончиком.

«Меня заплетала партнёрша по команде Виктория Погребняк, которая заняла четвёртое место на 100 м с/б. Большое ей спасибо».

Именно такие эмоциональные, яркие и открытые спортсмены, как Шубенков, привлекают зрителей на трибуны и украшают любой чемпионат. Он не только показывает результат, но и заряжает своей энергией всех вокруг.