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Шубенков — о завершении карьеры: не вижу альтернатив, позволяющих зарабатывать больше

Шубенков — о завершении карьеры: не вижу альтернатив, позволяющих зарабатывать больше
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Чемпион мира 2015 года и трёхкратный призёр первенства планеты в беге на 110 метров с барьерами 31-летний Сергей Шубенков ответил на вопрос о возможном завершении карьеры из-за травм и невозможности выступления даже в коммерческих стартах.

«Приходят ли в голову мысли о завершении карьеры? Есть такое. Но пока всё равно я не вижу альтернатив, которые позволяли бы зарабатывать больше, занимаясь чем-то другим. Плюс мне нравится бегать. Я себя, можно сказать, нашёл в этой профессии. Понимаю, что осталось не так много — лет пять-шесть в лучшем случае. Но к чему сейчас об этом думать, какой смысл? Это как думать о том, что когда-нибудь мы все помрём. Ужас-то какой…

Ограничивает ли как-то прошлогодняя травма ахилла? Конкретно та травма, которая случилась перед Олимпиадой, — нет. Я месяцев пять активно занимался её лечением, и сейчас левая нога по ощущениям стала даже более здоровой, чем правая», — приводит слова Шубенкова RT.

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