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Мария Ласицкене рассказала, какое сообщение написала украинке Ярославе Могучих

Мария Ласицкене рассказала, какое сообщение написала украинке Ярославе Могучих
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Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала о сообщении в адрес бронзового призёра Игр-2020 в Токио украинки Ярославы Могучих. По словам Ласицкене, она отправила сообщение Могучих после чемпионата мира в Юджине, который прошёл в июле.

«Написала, что я восхищаюсь её силой духа. И попыталась объяснить ей, что во мне, что со мной. Извинилась за то, что написала только сейчас, объяснила почему. И закончила так: «Скорее всего, ты меня не поймёшь». Но она и не должна меня понимать. Никто не должен.

Я не только ей написала. Не хочу говорить имён, дабы на девочек дополнительно не давили. С кем-то из украинок я пообщалась онлайн. Ярославе отправила большое письмо после её серебра на чемпионате мира. Видимо, оно прочитано. Ответа пока не было. Вообще, я поздравила всех девочек — призёров чемпионата мира. Все ответили, кроме Ярославы», — цитирует Ласицкене «РИА Новости Спорт».

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