Ласицкене: если скажу, что болею за Касаткину, меня уничтожат. Страшно от такой ненависти

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала слова российской теннисистки Дарьи Касаткиной, которая призналась в нетрадиционной ориентации.

«Если скажу, что болею за теннисистку Дарью Касаткину, вообще уничтожат. Это страшно — что люди с такой ненавистью могут говорить о девочке, которая просто призналась, что счастлива.

Нельзя делать каминг-аут, нельзя советовать менять гражданство, ещё что-то нельзя делать. И наше спортивное сообщество молчит — кроме Татьяны Тарасовой. Министр спорта молчит, глава ОКР молчит. У нас в стране можно каждый день хаять спортсменов, и те люди, которые их должны защищать, молчат», — цитирует Ласицкене «РИА Новости Спорт».

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