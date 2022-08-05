Ласицкене: происходящие события изменили отношение украинок ко мне. Это меня уничтожило

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту Мария Ласицкене призналась, что переживает из-за того, что украинские соперницы на фоне событий на Украине стали иначе к ней относиться.
«За две недели до начала всех событий мы были вместе на турнирах. И украинские девочки прекрасно знают, как и я, и Геннадий Гарикович (Габрилян, тренер Ласицкене. — Прим. «Чемпионата) к ним относимся. То, что происходящие события изменили их отношение лично ко мне, — вот это меня уничтожило.
Если они мне что-то напишут, конечно, я отвечу. Я очень хочу написать Юле Левченко, но пока боюсь. В том комментарии, который она оставила под моим письмом Баху, она сказала, что, оказывается, они общались со мной несмотря на то, что это могло повлиять на их репутацию…
У меня в этом плане иной подход к жизни. Ты ведь общаешься или дружишь с людьми, которые тебе близки, с кем тебе приятно, кто тебе симпатичен. И за них переживаешь. И не делишь друзей ни по национальности, ни по гражданству», — цитирует Ласицкене «РИА Новости Спорт».
Российский и украинский спортсмены обнялись на Олимпиаде-2022:
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