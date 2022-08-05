Путин — о проведении Всемирных курсантских игр: мы гордимся традициями армейского спорта

Президент России Владимир Путин высказался об открытии III Всемирных курсантских игр, которые проходят в Санкт-Петербурге с 5 по 11 августа.



«Отрадно, что руководство Международного совета военного спорта приняло решение провести эти престижные международные соревнования в нашей стране. Мы по праву гордимся замечательными традициями армейского спорта, солидным опытом организации состязаний среди военнослужащих и, конечно, постараемся, чтобы они прошли на достойном, высоком уровне.



Отмечу, что нынешние Игры объединили под своими знамёнами большое число участников из России и ряда других государств, предоставили им отличные возможности для тренировок и выступлений. Уверен, что Игры запомнятся атмосферой праздника, накалом честной, красивой, бескомпромиссной борьбы», – приводит слова Путина официальный сайт президента России.



Напомним, по программе Всемирных курсантских игр проводятся соревнования по летнему биатлону, лёгкой атлетике, волейболу, плаванию, стрельбе, военному пятиборью и спортивному ориентированию.

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