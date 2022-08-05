Анжелика Сидорова объяснила, почему не стала прыгать на пять метров на чемпионате России

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, чемпионка мира 2019 года в прыжках с шестом Анжелика Сидорова рассказала, почему на чемпионате России в Чебоксарах не стала прыгать на пять метров.
Сидорова выиграла национальное первенство с рекордом соревнований – 4,91 метра.
«Такой задачи мы перед собой не ставили. Всё-таки пять метров — это предельная для меня высота, которая требует определённого состояния. В этом сезоне, думаю, это вообще недостижимый уровень. Дело здесь точно не в психологии, а прежде всего в физике и технике. В этом плане я не в лучшей форме нахожусь. А пробовать прыжок, когда ты понимаешь, что не можешь его сделать, не имеет смысла, как мне кажется.
Я вообще никогда не прыгаю на тренировках так высоко. Опять же, есть не только психологический, но и физиологический момент: на тренировке невозможно завести себя так, как заводишься в ходе крупных стартов. Я не могу взять те же шесты, которые использую во время турниров, потому что они жёстче, требуют совершенно другой отдачи: нужно бежать быстрее, прикладывать больше усилий. Именно поэтому тренировочные высоты совсем другие.
Плюс — страх. Я каждый раз довольно долго борюсь с этим чувством в начале сезона, потому что переступить это ощущение, взять в руки более жёсткий шест психологически не так просто. Но приезжаю на соревнования, и этот же самый шест становится просто разминочным.
Опасен ли жёсткий шест? Конечно. Именно поэтому и появляется страх с ним не справиться. Начинаешь думать, что, если что-то хоть немного пойдёт не так, можно упасть, не «доехать» до ямы. От этих мыслей сильно зажимаешься. Поэтому на тренировках и нет смысла искусственно заставлять себя всё это делать. Ненужный риск», — приводит слова Сидоровой RT.
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