Уроженке Москвы не разрешили выступить за Латвию на ЧМ по художественной гимнастике

Елизавета Полстяная, представляющая Латвию в художественной гимнастике, эмоционально сообщила, что не выступит на чемпионате мира, который пройдёт в Софии 12–18 сентября.
Полстяная – уроженка Москвы, паспорт Латвии гимнастка получила в 2018 году.
«К сожалению, «спорт вне политики» — это пустые слова. Впрочем, мы уже давно в этом убедились… Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать… Да, ужасно обидно — как будто половину тебя уничтожили. Но я привыкла поступать в жизни по совести, и спасибо моим родителям, которые воспитали во мне правильные жизненные ценности и принципы, про которые сейчас, к сожалению, большинство забыло… Мне не оставили выбора, мне не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон. Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение. Я отдавала себя всю: каждый день, каждые соревнования, выступала с температурой, травмами и т. д. — и моей главной целью было достойно представлять Латвию на международной арене!!! И неважно, что было до этого и какой статус у страны в этом виде спорта… Моя совесть чиста», — написала Полстяная в соцсетях.
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