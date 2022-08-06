Футболист «Синары» Антон Соколов перешёл в «Спортинг»

Пресс-служба мини-футбольного клуба «Синара» из Екатеринбурга сообщила о расторжении контракта с 23-летним нападающим Антоном Соколовым. Трудовой договор досрочно расторгнут по обоюдному согласию сторон в связи с переходом футболиста в лиссабонский «Спортинг» (Португалия).

«МФК «Синара» благодарит Антона Соколова за сотрудничество и добросовестное выполнение своих профессиональных обязанностей, за существенный вклад в наши победы и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении пресс-службы.

Соколов выступал за «Синару» с 2018 года. В сезоне-2021/2022 екатеринбургский клуб дошёл до полуфинала чемпионата России среди команд Суперлиги, но в итоге занял только четвёртое место.

Соколов — чемпион мира 2018 года среди студентов, серебряный призёр чемпионата Европы – 2022, чемпион России — 2020/2021, обладатель Кубка России — 2021/2022.