Самая сексуальная спортсменка мира объявила, что примет участие в ЧЕ по лёгкой атлетике
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Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира, объявила, что примет участие в чемпионате Европы по лёгкой атлетике. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.
«Отобралась для участия в забеге на 400 метров на чемпионате Европы. Ребята, вы даже не представляете, что это значит для меня! Это была главная цель в этом году. Знала, что достичь её будет непросто. Я так усердно работала, мне пришлось многим пожертвовать за последний месяц, чтобы обеспечить выступление в Мюнхене перед домашней публикой. Это лучший момент в моей жизни, я невероятно счастлива», — написала Шмидт.
Напомним, чемпионат Европы по лёгкой атлетике пройдёт в Мюнхене (Германия) с 15 по 21 августа.
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