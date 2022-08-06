Самая сексуальная спортсменка мира объявила, что примет участие в ЧЕ по лёгкой атлетике

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, признанная изданием Busted Coverage самой сексуальной спортсменкой мира, объявила, что примет участие в чемпионате Европы по лёгкой атлетике. Об этом она рассказала в своих социальных сетях.

«Отобралась для участия в забеге на 400 метров на чемпионате Европы. Ребята, вы даже не представляете, что это значит для меня! Это была главная цель в этом году. Знала, что достичь её будет непросто. Я так усердно работала, мне пришлось многим пожертвовать за последний месяц, чтобы обеспечить выступление в Мюнхене перед домашней публикой. Это лучший момент в моей жизни, я невероятно счастлива», — написала Шмидт.

Напомним, чемпионат Европы по лёгкой атлетике пройдёт в Мюнхене (Германия) с 15 по 21 августа.