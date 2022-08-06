«Человека использовали». Журова — об исключении Полстяной из-за гражданства России

Олимпийская чемпионка 2006 года по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала решение латвийской федерации художественной гимнастики не включить в состав на чемпионат мира лидера сборной Елизавету Полстяную из-за того, что она не стала отказываться от российского гражданства.

«Только сейчас от неё потребовали сменить гражданство. Политика — и только, четыре года в Латвии всех устраивало, что у неё два паспорта. Видимо, она вернётся обратно и будет выступать за Россию.



Конечно, требование отказаться от российского гражданства неадекватное. Заставить отказаться от своих корней, своей национальности — это неправильно. Когда надо было, человека использовали, гордились успехами, что она выступает за их страну», — цитирует Журову ТАСС.