В Австралии десятки болельщиков упали на регбийном матче из-за обрушения трибуны. Видео

Десятки человек упали с трибуны спортивной арены в городе Лилифилде (Австралия) из-за обрушения ограждения во время матча по регби, передает телеканал 9News.
«Десятки людей упали с трибуны на спортивной арене в Сиднее», — сообщает телеканал. Болельщики падали прямо на бетонное покрытие. Матч был тут же прерван. Медики прибыли на место происшествия и помогают пострадавшим. На данный момент информации о точном количестве пострадавших нет.
Инцидент произошёл во время матча между студенческими командами Riverview и St Joseph's на глазах у 15 тысяч зрителей.
Арена, где произошло трагическое событие, называется «Лейххардт Овал». Австралийские СМИ отмечают, что стадион на этой неделе потерял финансирование на модернизацию из-за того, что владельцы не сдержали обещания улучшить отдельные части объекта.
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