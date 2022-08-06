В Австралии десятки болельщиков упали на регбийном матче из-за обрушения трибуны. Видео

Десятки человек упали с трибуны спортивной арены в городе Лилифилде (Австралия) из-за обрушения ограждения во время матча по регби, передает телеканал 9News.

«Десятки людей упали с трибуны на спортивной арене в Сиднее», — сообщает телеканал. Болельщики падали прямо на бетонное покрытие. Матч был тут же прерван. Медики прибыли на место происшествия и помогают пострадавшим. На данный момент информации о точном количестве пострадавших нет.

Инцидент произошёл во время матча между студенческими командами Riverview и St Joseph's на глазах у 15 тысяч зрителей.

Арена, где произошло трагическое событие, называется «Лейххардт Овал». Австралийские СМИ отмечают, что стадион на этой неделе потерял финансирование на модернизацию из-за того, что владельцы не сдержали обещания улучшить отдельные части объекта.