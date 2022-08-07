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Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации

Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации
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Россиянин Аркадий Дворкович сохранил пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по итогам выборного конгресса генеральной ассамблеи организации, которая прошла в индийском Ченнаи. Дворкович руководит ФИДЕ с октября 2018 года.

Отметим, что единственным соперником Дворковича в итоге остался украинец Андрей Баришполец. Белорус Иналбек Шерипов снялся с выборов по состоянию здоровья во вторник, 2 августа, а француз Бахар Куатли объявил об отказе баллотироваться на должность прямо во время генассамблеи.

В итоге Дворкович в ходе голосования получил 157 голосов, а Баришполец — 16.

Должность вице-президента ФИДЕ после переизбрания Дворковича займёт индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.

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