Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации

Россиянин Аркадий Дворкович сохранил пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по итогам выборного конгресса генеральной ассамблеи организации, которая прошла в индийском Ченнаи. Дворкович руководит ФИДЕ с октября 2018 года.

Отметим, что единственным соперником Дворковича в итоге остался украинец Андрей Баришполец. Белорус Иналбек Шерипов снялся с выборов по состоянию здоровья во вторник, 2 августа, а француз Бахар Куатли объявил об отказе баллотироваться на должность прямо во время генассамблеи.

В итоге Дворкович в ходе голосования получил 157 голосов, а Баришполец — 16.

Должность вице-президента ФИДЕ после переизбрания Дворковича займёт индийский гроссмейстер, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.