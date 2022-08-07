Российского президента ФИДЕ пытается сместить украинец. Удержится ли Дворкович в кресле?

Россия против Запада

Последние 16 лет выборы президента ФИДЕ происходят по одной и той же классической схеме – альянс шахматных федераций западных стран пытается свергнуть российского кандидата, а тот всё равно побеждает, опираясь на поддержку представителей стран третьего мира. Такой сценарий может повториться и 7 августа 2022-го, во время очередных выборов: действующий глава ФИДЕ Аркадий Дворкович будет избираться на второй срок.

Впервые так случилось в 2006-м в Турине, когда с Кирсаном Илюмжиновым конкурировал бизнесмен Бессел Кок. В тон времени вся команда Бессела была одета в оранжевые футболки и кепки, но оранжевой революции в шахматном мире не случилось. На следующих выборах Илюмжинов боролся сначала против легендарного чемпиона мира Анатолия Карпова, а потом против его не менее легендарного исторического соперника Гарри Каспарова.

Из битв против 12-го и 13-го королей шахматного мира более ожесточённой оказалась вторая – за Каспаровым стоял американский мультимиллионер Рекс Синкфилд, выборы проходили в Норвегии, а не в России, но всё равно победа осталась за опытным политиком и переговорщиком Илюмжиновым.

Наконец, совсем свежо в памяти сражение четырёхлетней давности. После свержения Кирсана Илюмжинова его ближайшими же сподвижниками на фоне введённых против действующего президента ФИДЕ санкций госдепа США в нём сошлись Аркадий Дворкович и грек Георгиос Макропулос.

Тогда в Грузии заседала комиссия по этике: Макропулос пытался снять своего конкурента на выборах и сын греческого кандидата чуть не сошёлся в рукопашной схватке с представителем команды Дворковича, известным юристом и знатоком, неоднократным победителем программы «Своя игра» Александром Мартыновым. Конкурентами активно использовалась антироссийская риторика, но хозяин Олимпиады-2018 и конгресса ФИДЕ, грузинский гроссмейстер и глава федерации шахмат Европейского союза Зураб Азмайпарашвили в последний момент перёсек линию фронта, и к большому удивлению команды Макро оказался в лодке победителей.

Аркадий Дворкович Фото: fide.com

Георгиос Макропулос, судя по кадрам видеосъёмки оглашения итогов выборов, до последнего верил в свою победу. Ходили активные слухи о том, что до самих выборов команда Дворковича предлагала ему договориться и решить дело миром, однако грек поставил всё на зеро и в итоге проиграл.

Украинец – главный соперник

На фоне ярких страстей прошлых лет перед выборами президента ФИДЕ 2022 года любители шахмат порой даже затрудняются ответить: а кто же вообще участвует в них, помимо действующего главы Аркадия Дворковича, идущего на новый срок в альянсе с экс-чемпионом мира Вишванатаном Анандом и при активной поддержке Индии – хозяйки Олимпиады?

Действительно, ряд кандидатов вообще не дошёл до главного дня выборов. Заявка кандидата должна была быть подана до 7 июня 2022 года (ровно за два месяца до выборов) при соблюдении целого ряда условий. Например, потенциальный президент и вице-президент не могут представлять одну шахматную федерацию. А заявка должна быть поддержана как минимум пятью федерациями шахмат с четырёх разных континентов.

Именно поэтому весьма экзотический дуэт Энёнам Сева Фумей (Того) и Стюарт Фэнси (Папуа – Новая Гвинея) не прошёл в финальный пул кандидатов: не смог заручиться поддержкой хотя бы одной федерации в Европе.

Изначально от Украины выдвигался 50-летний уроженец Чечни Иналбек Шерипов, который жил в Калифорнии и Бельгии, занимался продюсированием и съёмками фильмов, а также написанием сценариев, удостоенных нескольких наград. Однако в последний момент Шерипов снял свою кандидатуру по состоянию здоровья, и теперь главным конкурентом Дворковича является украинский гроссмейстер Андрей Баришполец, идущий на выборы в связке с многолетним тренером Магнуса Карлсена датчанином Петером-Хайне Нильсеном. Все последние годы Нильсен активно критикует действующую власть ФИДЕ, а вот Магнус, несмотря на отказ от схватки с Яном Непомнящим, официально хранит молчание. При этом глава норвежских шахмат Йорун Олин-Янссон (с которым у Карлсена всё очень непросто) входит в команду Дворковича.

Занятно, что ваш автор в своё время даже сыграл на турнире в Чехии турнирную партию с молодым Баришпольцем (сейчас Андрею 31 год) – удалось победить. В памяти остался корректный и способный юный шахматист, но сейчас соперничество украинского и российского кандидатов осложнено конфликтом на Украине. В своём манифесте Баришполец призвал сплотиться вокруг него всех, кто считает, что репутация ФИДЕ под угрозой, – по его словам, «в нынешней ситуации бывший российский чиновник не может возглавлять международную федерацию», а ещё он говорит, что «ФИДЕ находится в очевидной финансовой и политической зависимости от правительства России».

Цель – расколоть оппозицию?

Наконец, третий дошедший до выборов кандидат, 64-летний Башар Куатли, – главный долгожитель шахматной политики. В 1990-м он стал вице-президентом Гроссмейстерской шахматной ассоциации (GMA) а в 1994-м шёл на выборы президента ФИДЕ при поддержке Анатолия Карпова, но уступил Флоренсио Кампоманесу, заключившему союз с Гарри Каспаровым. Через год Куатли вошёл в руководство ФИДЕ как вице-президент в команде Кирсана Илюмжинова и избирался ещё несколько раз, в том числе и в 2018-м вместе с Дворковичем.

В 2016-м Куатли стал президентом федерации шахмат Франции. А его помощник Уилкинсон – многолетний президент Федерации шахмат Ямайки и почётный вице-президент ФИДЕ в администрации Дворковича.

Башар Куатли Фото: fide.com

Похоже, что выдвижение Куатли – это классический ход, который помогает расколоть потенциальный оппозиционный фронт и оттянуть от Баришпольца голоса европейских кандидатов. Впрочем, и без этого, по прогнозам всех экспертов, Аркадий Дворкович, за которым, в отличие от его конкурентов, стоят очень серьёзные силы и спонсоры, выходит на финиш предвыборной гонки явным фаворитом. Его конкурентам остается уповать на дебаты в сам день выборов, который наверняка пройдёт весьма нервно и непросто.