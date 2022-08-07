Глава ФШР – о переизбрании Дворковича: это показывает, что Россия не находится в изоляции

Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов отреагировал на переизбрание соотечественника Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Дворкович руководит ФИДЕ с октября 2018 года.

«Поздравляю Аркадия Дворковича и его команду со столь убедительной победой! Такой значительный перевес — 157 голосов против 16 у его конкурента — показывает, что Россия не находится в изоляции. Благодарю всю команду, в частности, Марка Глуховского и Михаила Кобалия за успешную предвыборную работу и поддержку нашего кандидата», — приводит слова Филатова пресс-служба организации.

За пост главы ФИДЕ с Дворковичем конкурировал лишь украинец Андрей Баришполец. По итогам голосования первый набрал 157 голосов, а второй – 16.