Глава ФШР – о переизбрании Дворковича: это показывает, что Россия не находится в изоляции
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Президент Федерации шахмат России (ФШР) Андрей Филатов отреагировал на переизбрание соотечественника Аркадия Дворковича на пост президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ). Дворкович руководит ФИДЕ с октября 2018 года.
«Поздравляю Аркадия Дворковича и его команду со столь убедительной победой! Такой значительный перевес — 157 голосов против 16 у его конкурента — показывает, что Россия не находится в изоляции. Благодарю всю команду, в частности, Марка Глуховского и Михаила Кобалия за успешную предвыборную работу и поддержку нашего кандидата», — приводит слова Филатова пресс-служба организации.
За пост главы ФИДЕ с Дворковичем конкурировал лишь украинец Андрей Баришполец. По итогам голосования первый набрал 157 голосов, а второй – 16.
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