Всемирная шахматная Олимпиада — 2026 пройдёт в Узбекистане

Узбекистан примет Всемирную шахматную Олимпиаду в 2026 году. Такое решение было принято сегодня на генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает UzDaily.uz.

Предполагается, что соревнования пройдут либо в Ташкенте, либо в Самарканде. Узбекистан будет проводить этот турнир впервые в истории.

Вчера сборная Узбекистана возглавила зачёт Всемирной шахматной Олимпиады, обыграв команду Армении со счётом 3:1 и оставшись единственной непобеждённой сборной.

Изначально планировалась, что розыгрыш шахматной Олимпиады 2022 года будет проходить в России, но по политическим причинам он был перенесён в город Ченнаи (Индия). Национальная сборная России была отстранена от участия.

Напомним, в 2024 году Всемирная шахматная Олимпиада пройдёт в Будапеште (Венгрия).