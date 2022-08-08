Всемирная шахматная Олимпиада — 2026 пройдёт в Узбекистане

Узбекистан примет Всемирную шахматную Олимпиаду в 2026 году. Такое решение было принято сегодня на генеральной ассамблее Международной шахматной федерации (ФИДЕ), сообщает UzDaily.uz.
Предполагается, что соревнования пройдут либо в Ташкенте, либо в Самарканде. Узбекистан будет проводить этот турнир впервые в истории.
Вчера сборная Узбекистана возглавила зачёт Всемирной шахматной Олимпиады, обыграв команду Армении со счётом 3:1 и оставшись единственной непобеждённой сборной.
Изначально планировалась, что розыгрыш шахматной Олимпиады 2022 года будет проходить в России, но по политическим причинам он был перенесён в город Ченнаи (Индия). Национальная сборная России была отстранена от участия.
Напомним, в 2024 году Всемирная шахматная Олимпиада пройдёт в Будапеште (Венгрия).
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