«Результаты просто космические». Чемпионка России в спринте — об итогах ЧМ-2022 в США

Чемпионка России в спринте 25-летняя Кристина Макаренко высказала мнение об итогах ЧМ-2022 по лёгкой атлетике в США.



«За чемпионатом мира в США следила. Но поскольку часовые пояса разные, смотрела уже повторы забегов. Какие были мысли? Круто, что ещё сказать. Результаты просто космические, люди делают своё дело и делают это круто, соревнуются, выкладываются, показывают эмоции – это и есть спорт, где конкуренция рождает результат», — заявила Кристина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ангелиной Николаевой.



Отметим, последние пять лет Макаренко стабильно занимала первые места на российских стартах, но всё это время ей не давали шанса на мировой арене. На минувшем чемпионате страны в Чебоксарах Макаренко выиграла очередное золото, несмотря на серьёзнейшую травму, полученную незадолго до соревнований.



Полное интервью с чемпионкой России Кристиной Макаренко читайте на «Чемпионате».