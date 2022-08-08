Мария Ласицкене выиграла Всероссийские соревнования памяти Синяева

Олимпийская чемпионка 2020 года в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене одержала убедительную победу на Всероссийских соревнованиях памяти Евгения Синяева, которые проходят в Брянске.
Итоговый результат Ласицкене составил 1,90 метра. На втором месте остановилась Дарья Слепова, успешно преодолевшая высоту в 1,88 метра. Тройку призёров с той же высотой, но большим количеством попыток замкнула Кристина Королёва.
Отметим, что в статусе победительницы соревнований 29-летняя Ласицкене трижды безуспешно пыталась взять отметку 1,95 м. Пять дней назад, на чемпионате России – 2022, который прошёл в Чебоксарах, Мария, преодолев планку в 2 метра, стала триумфатором турнира.
Евгений Синяев — известный советский легкоатлет, спринтер, неоднократный рекордсмен СССР, заслуженный тренер РСФСР.
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