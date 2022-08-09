Президент ФИДЕ оценил шансы Магнуса Карлсена передумать и сыграть матч с Яном Непомнящим

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович рассказал, каковы шансы на то, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен, который ранее объявил об отказе сыграть матч на первенство мира с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим, передумает и всё же сыграет с россиянином.

«В этот раз маловероятно, но я считаю, что есть хороший шанс, что он вернётся. После какого-то перерыва.

Карлсен, в отличие от Фишера, сказал, что он будет продолжать играть в турнирах. В блиц-турнирах, в коммерческих турнирах. Он играет здесь на Олимпиаде. Не бросает шахматы, в отличие от Фишера, и поэтому шанс, что он вернётся, хороший», — приводит слова Дворковича ТАСС.

Карлсен отказался от матча за звание чемпиона мира по шахматам