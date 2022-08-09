Трамп: трансгендеру Томас присвоили звание спортсменки года. США катятся в ад или что?

Бывший президент США Дональд Трамп провёл митинг в штате Висконсин (США) и затронул тему трансгендеров в спорте, в частности Лию Томас, которая стала первым трансгендером, победившим в первом дивизионе американской лиги NCAA.



«Мы будем держать мужчин подальше от женского спорта. Одна пловчиха была лишена возможности побить рекорд из-за мисс Томас, так как у Лии было большое преимущество. И, кстати, ему только что присвоили звание спортсменки года, знаете ли вы об этом? Наша страна катится в ад или что?» — приводит слова Трампа The Independent.



Также Дональд привёл в пример и другую спортсменку-трансгендера, на этот раз тяжелоатлетку, которая, по его словам, имела несправедливое преимущество, и снова неправильно назвал её в мужском роде.



Напомним, 22-летняя Лия Томас взбудоражила общественность в декабре 2021 года. Тогда пловчиха завоевала три золотые медали на чемпионате США среди женщин. Спортсменка выиграла кроль на 200 ярдов, установила рекорд на дистанции в 500 ярдов, а также на дистанции в 1650 ярдов, опередив второго призёра на 38 секунд.

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