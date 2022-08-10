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В Санкт-Петербурге стартовало первенство России в олимпийских классах яхт

В Санкт-Петербурге стартовало первенство России в олимпийских классах яхт
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В Санкт-Петербурге стартовало первенство России по парусному спорту. Соревнования проходят с 9 по 12 августа. В первенстве принимают участие 132 спортсмена из 13 регионов, планируется разыграть восемь комплектов медалей.

После первого дня соревнований в классе «смешанный» лидирует экипаж с Дмитрием Лаздиным и Мариной Фёдоровой. В классе «лазер-стандарт» первенство захватил Никита Мельников, в «лазер-радиал» – Елизавета Боровкова.

Следить за соревнованиями можно на канале ЯКСПб в социальной сети «VK». Прямой эфир запланирован на сегодня – он пройдёт с 12:00 по 15:00 мск.

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