Анна Ризатдинова: в Европе я с гордостью говорю, что я — украинка. Весь мир с Украиной
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Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года в личном многоборье, чемпионка мира 2013 года в упражнениях с обручем украинская гимнастка Анна Ризатдинова рассказала, как к ней относятся в Европе. По словам спортсменки, она уже более пяти месяцев находится за границей.
«Более пяти месяцев мы находимся за границей. В Европе я с гордостью говорю о том, что я украинка. Сегодня украинский паспорт приравнивается к олимпийской медали. Чувствую, что весь мир вместе с Украиной», — приводятся слова Ризатдиновой на сайте телеканала «1+1».
Напомним, на Олимпиаде-2016 Анна Ризатдинова уступила представительницам России Маргарите Мамун и Яне Кудрявцевой.
Ими восторгался весь мир. Самые красивые гимнастки СССР:
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