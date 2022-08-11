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«Плохо дело, если он говорит такое». Татьяна Тарасова — о словах президента МОК о России

«Плохо дело, если он говорит такое». Татьяна Тарасова — о словах президента МОК о России
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала слова президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Ранее Бах заявил, что МОК по-прежнему не рекомендует приглашать российских спортсменов на международные соревнования.

«Чего они хотят этим добиться? На какой промежуток времени они рассчитывают придерживаться этих рекомендаций? 10 лет, что ли?

Сам Бах чего хочет? Плохо дело, если Томас Бах берёт на себя смелость говорить такое вслух. Очень грустно за наших спортсменов», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

В конце февраля МОК порекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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