Олимпийская чемпионка по кёрлингу Мюрхед завершила спортивную карьеру

Известная шотландская кёрлингистка Ив Мюрхед объявила о своём уходе из спорта.



«После 15 лет в международном кёрлинге и 21-го завоёванного титула я приняла самое трудное решение в своей жизни – уйти на пенсию», — написала Мюрхед в своих социальных сетях.



Спортсменка добавила, что на протяжении своей карьеры переживала самые разные эмоции, становилась олимпийской чемпионкой и испытывала трудности в игре. Она отметила, что гордится путём, который ей пришлось пройти.



Ива Мюрхед выиграла Олимпиаду вместе со сборной Великобритании в 2022 году, а в 2013 году кёрлингистка стала чемпионкой мира, который проходил в Латвии. Мюрхед выступала на позиции скип.



Спортсменка является самым молодым скипом, когда-либо выигравшим олимпийскую медаль. В 2014 году она в возрасте 23 лет завоевала бронзу соревнований в Сочи.