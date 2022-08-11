Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийская чемпионка по кёрлингу Мюрхед завершила спортивную карьеру

Олимпийская чемпионка по кёрлингу Мюрхед завершила спортивную карьеру
Комментарии

Известная шотландская кёрлингистка Ив Мюрхед объявила о своём уходе из спорта.

«После 15 лет в международном кёрлинге и 21-го завоёванного титула я приняла самое трудное решение в своей жизни – уйти на пенсию», — написала Мюрхед в своих социальных сетях.

Спортсменка добавила, что на протяжении своей карьеры переживала самые разные эмоции, становилась олимпийской чемпионкой и испытывала трудности в игре. Она отметила, что гордится путём, который ей пришлось пройти.

Ива Мюрхед выиграла Олимпиаду вместе со сборной Великобритании в 2022 году, а в 2013 году кёрлингистка стала чемпионкой мира, который проходил в Латвии. Мюрхед выступала на позиции скип.

Спортсменка является самым молодым скипом, когда-либо выигравшим олимпийскую медаль. В 2014 году она в возрасте 23 лет завоевала бронзу соревнований в Сочи.

Новость по теме
«Думала, что это намного проще». Камила Валиева — о мастер-классе по кёрлингу
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022