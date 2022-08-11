Вяхирева во второй раз подряд стала лучшим игроком матча в Норвегии

Правая полусредняя норвежского «Вайперс Кристиансанд» Анна Вяхирева вновь признана лучшей в товарищеском матче с «Вольдой».
«Анна снова стала главным игроком матча. Она показывает высокий класс и даёт понять, что быстро схватывает систему нашей игры и вписывается в стиль команды», — приводит слова одного из тренеров Эндре Финтланда пресс-служба «Вайперс».
«Вайперс Кристиансанд» оказался сильнее «Вольды» со счётом 33:24, уходя на перерыв с отставанием в три мяча. Предыдущая встреча между этими клубами завершилась также в пользу команды россиянки.
Анна Вяхирева перешла в норвежскую команду из российского «Ростов-Дона», за который выступала с 2016 года. «Вайперс Кристиансанд» на протяжении двух сезонов становится триумфатором Лиги чемпионов. В предыдущем розыгрыше клуб обыграл «Дьёр», а за год до этого был повержен «Брест».
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