Шелли-Энн Фрейзер-Прайс завоевала 10-е золото ЧМ по лёгкой атлетике

Спортсменка из Ямайки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс, одержав победу в соревнованиях по бегу на 100 м на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который проходит в Юджине (штат Орегон, США), завоевала своё десятое золото на чемпионатах мира. Помимо этого на её счету четыре золотые медали, завоёванные на дистанции 100 м, четыре золотые медали в составе эстафеты 4х100 м и одно золото на 200 м.
Напомним, весь пьедестал в женской стометровке в Юджине заняли представительницы Ямайки. Серебро завоевала Шерика Джексон, бронзу — Элейн Томпсон.
Напомним, российские спортсмены пропускают чемпионат мира по лёгкой атлетике. Такое решение Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) приняла в соответствии с рекомендациями Международного олимпийского комитета (МОК).
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