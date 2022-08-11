РУСАДА и МВД договорились о взаимодействии в борьбе с допингом

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) заключило соглашение о взаимодействии в борьбе с допингом с Министерством внутренних дел (МВД) России. Документ подписан в целях обеспечения предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия правонарушений, связанных с использованием запрещённых в спорте субстанций и методов.

«РУСАДА и МВД успешно сотрудничают по антидопинговым делам, совместными усилиями противодействуют преступным посягательствам в сфере спорта, оказывают друг другу взаимную экспертную помощь. Подписав соглашение, стороны подтвердили намерения об информационном обмене и совместных мероприятиях, призванных защищать право спортсменов на честные соревнования, свободные от допинга», — говорится в сообщении на официальном сайте РУСАДА.