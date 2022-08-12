Сегодня пройдут финалы на первенстве России в олимпийских классах яхт
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Сегодня, 12 августа, в 17:00 мск состоится награждение победителей первенства России в олимпийских классах яхт. В регате принимают участие 132 спортсмена из 13 регионов: Москвы и Московской области, Краснодарского и Приморского края, Московской, Самарской, Липецкой, Ростовской, Челябинской, Воронежской и Курганской областей, а также из Санкт-Петербурга, Москвы, Севастополя и Екатеринбурга.
На регате будет разыграно восемь комплектов медалей в классах: 470 — смешанный, «Лазер-Стандарт» — возрастные категории до 19 лет и до 21 года, «Лазер-Радиал» — девушки до 21 года, а также парусная доска IQFoil — дивизионы юноши и девушки до 19 и до 17 лет.
Прямые трансляции финалов первенства России можно посмотреть на канале ЯКСПб начиная с 12:00 мск.
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