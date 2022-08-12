Призёр ОИ предложил решение для возвращения российских легкоатлетов на мировую арену

Серебряный призёр Олимпийских игр 1980 года в прыжках с шестом Константин Волков заявил о необходимости разорвать сотрудничество с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (World Athletics), так как в настоящее время в нём нет никакого смысла.



«России и Беларуси нужно рвать все отношения с World Athletics. Тогда спортсмены этих стран смогут выступать на соревнованиях. Никто не сможет нас дисквалифицировать. Мы сможем ездить друг к другу и в любые страны, куда пригласят, — в Казахстан, Индию, Китай и так далее. Вот тогда мировой спорт разломится.



Что мы теряем? Боимся, что будет хуже? Но куда?! Вернуться в текущей политической ситуации невозможно. Россию будут пытаться задавить в экономической войне, в спортивной, в кабинетной. Будет подключаться ВАДА с дисквалификациями. Где у них штаб? В Канаде! Наши «лучшие друзья»! Мы работаем по их правилам и постоянно проглатываем скандалы», — цитирует Волкова «Спорт-экспресс».

Напомним, World Athletics приняла решение отстранить российских и белорусских спортсменов от участия в международных стартах в связи с ситуацией на Украине.