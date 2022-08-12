Российская легкоатлетка Ирина Тарасова дисквалифицирована на два года

Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU) на основании данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории наложила санкции на двух российских легкоатлеток, выступающих в толкании ядра.

Ирина Тарасова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года, начиная с 9 июля 2022 года, сообщает пресс-служба AIU. Результаты спортсменки с 4 июля 2012 года по 12 июля 2016 года будут аннулированы. Это означает, что Тарасова сохранит серебряную медаль чемпионата Европы 2012 года, который проходил с 27 июня по 1 июля, но лишится наград командных чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов.

Наказание Олеси Свиридовой свелось к аннулированию результатов с 20 июня 2012 года по 3 июля 2014 года, так как в данный момент спортсменка уже отбывает четырёхлетнюю дисквалификацию.

Обе спортсменки наказаны за использование «запрещённой субстанции и (или) метода».