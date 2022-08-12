Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
«Факел» — «Урал». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российская легкоатлетка Ирина Тарасова дисквалифицирована на два года

Российская легкоатлетка Ирина Тарасова дисквалифицирована на два года
Комментарии

Независимая организация по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU) на основании данных LIMS Московской антидопинговой лаборатории наложила санкции на двух российских легкоатлеток, выступающих в толкании ядра.

Ирина Тарасова дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил на два года, начиная с 9 июля 2022 года, сообщает пресс-служба AIU. Результаты спортсменки с 4 июля 2012 года по 12 июля 2016 года будут аннулированы. Это означает, что Тарасова сохранит серебряную медаль чемпионата Европы 2012 года, который проходил с 27 июня по 1 июля, но лишится наград командных чемпионатов Европы 2014 и 2015 годов.

Наказание Олеси Свиридовой свелось к аннулированию результатов с 20 июня 2012 года по 3 июля 2014 года, так как в данный момент спортсменка уже отбывает четырёхлетнюю дисквалификацию.

Обе спортсменки наказаны за использование «запрещённой субстанции и (или) метода».

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022