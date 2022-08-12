Триатлонист упал у ног девушки, которой делал предложение руки и сердца
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Испанский триатлонист Кристиан Мориатейл придумал, как красиво сделать предложение руки и сердца своей девушке. Испанец участвовал в Ironman Tallinn в Эстонии и на финише соревнований хотел подарить возлюбленной кольцо.
Первая часть плана испанцу удалась – гонку он завершил с шестым временем в возрастной группе от 40 до 44 лет. А вот сделать предложение оказалось гораздо труднее. Едва Кристиан начал опускаться на одно колено с кольцом в руках, как тут же схватился за бедро и рухнул на землю у ног девушки. Причиной стали судороги, которые свели ноги спортсмену. Однако усилием воли с помощью организаторов он всё же встал на колени, сделал предложение и получил в ответ желанное «да». Такое предложение руки и сердца девушка точно не забудет.
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