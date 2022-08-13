Украинский каратист: именно через спортсменов РФ всегда посылает месседжи в массы

Бронзовый призёр Олимпиады в Токио-2020 украинский каратист Станислав Горуна высказался о российских и белорусских спортсменах в контексте событий, происходящих на Украине.

«Белорусы вообще молчат, хотя с их сборной мы всегда дружили. На соревнованиях честно и откровенно обо всём говорили. Однако сейчас они продолжают молчать, потому что боятся за свои места в национальной команде.

Спортсмены – публичные люди, на соревнованиях они поднимают флаг своей страны и остаются примерами для подражания, особенно среди молодёжи.

Поэтому именно через спортсменов РФ всегда посылает определённые месседжи в массы», — сказал Горуна в эфире Телеканала «1+1».

Кто принёс Украине единственное золото Олимпиады в Токио-2020.