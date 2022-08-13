Олимпийский чемпион в беге на 1500 метров заявил, что не хочет общаться с отцом на ЧЕ-2022
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Олимпийский чемпион 2020 года на дистанции 1500 метров, норвежец Яков Ингебригтсен заявил, что не хочет общаться со своим отцом во время чемпионата Европы по лёгкой атлетике, который пройдёт в Мюнхене (Германия) с 15 по 21 августа. Спортсмен ответил на прямой вопрос об этом во время пресс-конференции, сообщает VG.
«Я здесь не для того, чтобы вести с кем-либо диалог. Это относится ко всем без исключения. Я здесь, чтобы бежать. Единственный диалог, который у меня есть, — это диалог с самим собой», — добавил Ингебригтсен.
Ингебригтсен является действующим чемпионом мира на дистанции 5000 метров, двукратным чемпионом Европы в беге на 1500 и 5000 метров. Также ему принадлежит мировой рекорд в помещении на 1500 метров.
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