«Всегда рада этому». Мамун — о желании попробовать себя в новых видах спорта

Олимпийская чемпионка Игр-2016 по художественной гимнастике Маргарита Мамун рассказала, что хотела бы попробовать себя в разных видах спорта.



«Не знаю. Что ни год, я что-то пробую, всегда рада этому. Я себя хвалю за это. Немножечко боюсь, конечно, но пробую всё-таки, это очень классный опыт.



Когда были Олимпийские игры в Токио — это были первые летние Олимпийские игры после моих, и когда я видела по телевизору, как выигрывают наши спортивные гимнасты, наши остальные ребята, я вспоминала это чувство победы, за которым спортсмены потом возвращаются снова и снова. Именно для того чтобы снова поехать на Олимпийские игры и, возможно, выиграть это золото, потому что это очень яркие эмоции, которые хочется прочувствовать вновь. Когда я видела победы наших спортсменов в Токио, мы с мужем (Александр Сухоруков — российский пловец, серебряный призёр Олимпийских игр, супруг Маргариты. — Прим. «Чемпионата»), конечно, очень заскучали по этим эмоциям и уже смеялись, что, может быть, мы вернёмся в стрельбу, а может быть, кёрлинг попробуем. Я не говорю, что эти виды спорта легче, все виды спорта очень сложные.



Просто помню, когда мы, гимнастки, худели в бане в Новогорске до ночи, стрелки заходили, они были возраста 30+, у всех была своя семья, и в баню они заходили просто для собственного расслабления, кайфа. Мы тогда так завидовали, что можно совмещать работу, спорт, цель, соревнования вместе с семьёй, как-то плавно выстраивать график, а не как у гимнасток, что ты 365 дней в году на сборах в Новогорске, и у тебя есть спорт и никакой личной жизни вообще, поэтому… Конечно, мы смеялись с Сашей, всё сложное забывается, и иногда хочется снова испытать эти эмоции. Но потом задаёшь себе вопрос: «А готов ли ты снова поставить всё на кон, зная, что шанс не так велик?» Олимпийские игры выпадают один-два раза в жизни, в художественной гимнастике вообще бывает не выпадают, один раз — это вообще, потому что одна личница — одна медаль. В общем, такие смешные были у нас рассуждения», — сказала Мамун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.