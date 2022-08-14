В Киеве скончался бывший тренер сборной Украины по гандболу Леонид Евтушенко

В Киеве возрасте 77 лет скончался легендарный украинский тренер по гандболу Леонид Макарович Евтушенко, об этом сообщила Федерация гандбола Украины.

Евтушенко является одним из самых успешных гандбольных тренеров в истории Украины. Он привел юниорскую национальную сборную к золоту чемпионата Европы 1994 года и серебру ЧЕ 1996 года, но самым большим его тренерским достижением является завоевание серебряных наград на чемпионате Европы 2000 года среди женщин.

Также Евтушенко успешно тренировал юниорскую женскую сборную СССР, броварский «Автомобилист», киевский «Спартак», запорожский «Мотор», македонский «Кометал». В последние годы Леонид Макарович преподавал в Броварском высшем училище физической культуры (2015-2021).