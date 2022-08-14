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Жофия Ковач стала двукратной чемпионкой Европы в соревнованиях по опорному прыжку

Жофия Ковач стала двукратной чемпионкой Европы в соревнованиях по опорному прыжку
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22-летняя венгерка Жофия Ковач одержала победу в турнире по опорному прыжку на чемпионате Европы по спортивной гимнастике среди женщин в Мюнхене (Германия). Это её вторая золотая медаль в соревнованиях по опорному прыжку. Подобного результата спортсменка добивалась на чемпионате Европы по спортивной гимнастике среди женщин 2020 года в Мерсине (Турция).

Второе место заняла итальянская гимнастка Азия Д'амато. 19-летняя спортсменка во время финального выступления получила травму и не смогла самостоятельно покинуть площадку. Бронзовая медаль у француженки Алин Фрисс.

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин 2022 года проходит в Мюнхене (Германия) с 11 по 14 августа. Победу в командном многоборье одержала команда Италии.

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