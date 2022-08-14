Две гимнастки получили тяжёлые травмы на чемпионате Европы

С интервалом в несколько минут на чемпионате Европы по спортивной гимнастике среди женщин в Мюнхене (Германия) травмы получили 19-летняя итальянка Азия Д'амато и гимнастка из Болгарии Дилиана Георгиева, сообщает SVT.



Финал чемпионата Европы по опорному прыжку начался с неприятных событий. Одна из фавориток турнира, абсолютная чемпионка Европы Азия Д'амато во время выступления неудачно приземлилась на правую ногу, и её пришлось унести. Вскоре после этого травму получила болгарская гимнастка Дилиана Георгиева. Она схватилась за колено и закричала от боли.

Травмы гимнасток на чемпионате Европы Фото: SVT

Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин проходит в Мюнхене (Германия) с 11 по 14 августа. Победу в командном многоборье одержала команда Италии.