Две гимнастки получили тяжёлые травмы на чемпионате Европы

С интервалом в несколько минут на чемпионате Европы по спортивной гимнастике среди женщин в Мюнхене (Германия) травмы получили 19-летняя итальянка Азия Д'амато и гимнастка из Болгарии Дилиана Георгиева, сообщает SVT.
Финал чемпионата Европы по опорному прыжку начался с неприятных событий. Одна из фавориток турнира, абсолютная чемпионка Европы Азия Д'амато во время выступления неудачно приземлилась на правую ногу, и её пришлось унести. Вскоре после этого травму получила болгарская гимнастка Дилиана Георгиева. Она схватилась за колено и закричала от боли.
Травмы гимнасток на чемпионате Европы
Фото: SVT
Чемпионат Европы по спортивной гимнастике среди женщин проходит в Мюнхене (Германия) с 11 по 14 августа. Победу в командном многоборье одержала команда Италии.
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