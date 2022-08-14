Сёстры Аверины опубликовали фотографии со дня рождения

Многократные чемпионки мира и Европы по художественной гимнастике, сестры Дина и Арина Аверины в социальной сети поделились подборкой фотографий с празднования дня рождения. Сегодня, 13 августа, спортсменкам исполнилось 24 года. На одной из фотографий сестры вместе с главой Всероссийской федерации художественной гимнастики, главным тренером сборной России Ириной Винер.
«Спасибо большое всем за поздравления. Постепенно разбираем и читаем все сообщения. Всех обнимаем», – подписаны фотографии в телеграм-канале.
Ранее сестры Аверины заявили, что завершат карьеру, если Россию не допустят на Олимпийские игры 2024 года. На летних Олимпийских играх 2020 года в Токио (Япония) спортсменки не смогли завоевать золотые медали в индивидуальном многоборье. Дина взяла серебро, уступив израильтянке Линой Ашрам, а Арина стала только четвёртой.
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