Максим Храмцов верит, что выступит на Олимпиаде в Париже

Российский тхэквондист Максим Храмцов, завоевавший золотую медаль на Олимпиаде-2020 в Токио, верит, что получит возможность выступить на Играх 2024 года в Париже (Франция).
«Сейчас я вспоминаю свою победную Олимпиаду только тогда, когда об этом спрашивают журналисты. Сам я не люблю хвастаться своим титулом, за меня должны говорить мои дела и поступки. После Олимпийских игр у меня был в январе разрыв мениска, была сделана вторая операция. Сейчас я полностью восстановился и готов на 100 процентов.
Если нас не допустят в этом сезоне до международных стартов, то я, скорее всего, вылечу из топ-5, это место, которое гарантирует путёвку на Олимпиаду. Но если я и вылечу из пятёрки, то у меня останется возможность отобраться и другим путём — через турниры. Я тренируюсь каждый день, у меня главная цель — это Париж-2024. И я верю, что получу возможность отстоять свой титул, иначе бы не тренировался», — приводит слова олимпийского чемпиона ТАСС.
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